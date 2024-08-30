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Кокорин получил травму в матче чемпионата Кипра

Российский форвард «Ариса» был заменен на 33-й минуте встречи второго тура против «Омонии 29М»
Александр Кокорин
Александр Кокорин (Фото: телеграм-канал ФК «Арис»)

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин получил травму в домашнем матче второго тура чемпионата Кипра против «Омонии 29М».

Кокорин вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой, но был заменен на 33-й минуте.

Вместо него на поле вышел Георгий Квилитая. В «Арисе» не уточнили характер травмы Кокорина.

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:0, Квилитая отличился на 78-й минуте.

Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий забил три гола в 19 матчах чемпионата Кипра. В первом туре нынешнего сезона Кокорин отличился в матче с «Кармиотиссой» (3:1).

В следующем туре «Арис» 14 сентября в гостях сыграет против «Омонии Арадипу».

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