Кокорин получил травму в матче чемпионата Кипра
Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин получил травму в домашнем матче второго тура чемпионата Кипра против «Омонии 29М».
Кокорин вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой, но был заменен на 33-й минуте.
Вместо него на поле вышел Георгий Квилитая. В «Арисе» не уточнили характер травмы Кокорина.
Встреча в итоге завершилась со счетом 1:0, Квилитая отличился на 78-й минуте.
Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий забил три гола в 19 матчах чемпионата Кипра. В первом туре нынешнего сезона Кокорин отличился в матче с «Кармиотиссой» (3:1).
В следующем туре «Арис» 14 сентября в гостях сыграет против «Омонии Арадипу».
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