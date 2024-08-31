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Дебютирует ли Соболев за «Зенит». Интриги тура РПЛ

Нападающий Соболев может дебютировать за «Зенит» в седьмом туре РПЛ
Сыграет ли экс-форвард «Спартака» Алексанр Соболев в первом матче за «Зенит», сохранит ли «Локомотив» лидерство в турнирной таблице. Главное о седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Химки» — ЦСКА

Дата и время: 31 августа, 15:00

Место: «Арена Химки»

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

В прошлом туре ЦСКА прервал серию из двух поражений в РПЛ. Футболисты московского клуба обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0. Примечательно, что ЦСКА уже два раза в текущем сезоне РПЛ победил с разницей в 4 мяча. При этом. За весь прошлый сезон у армейцев была лишь одна такая победа.

В этом сезоне уже трое игроков армейского клуба отметились тремя и более забитыми мячами: лучшими бомбардирами команды являются защитник Игорь Дивеев и полузащитник Иван Обляков, на счету которых по четыре забитых мяча. Также три мяча забил Тамерлан Мусаев.

«Химки» со старта чемпионата одержали две победы, два раза сыграли вничью и дважды проиграли. При этом, подмосковный клуб потерпел два поражения в Кубке России: «Химки» проиграли «Ростову» (1:3) и «Локомотиву» (0:4).

ЦСКА набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Химки» с шестью очками на 11-м месте.

В последний раз команды встречались в РПЛ в сезоне 2022/23. Тогда ЦСКА дважды победил «Химки»: в октябре московский клуб выиграл со счетом 2:1, а в апреле со счетом 3:0.

«Пари НН» — «Зенит»

Дата и время: 31 августа, 17:30

Место: «Нижний Новгород»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ идет без поражений: команда Сергея Семака одержала четыре победы и дважды сыграла вничью в чемпионате. Единственный матч в сезоне «Зенит» проиграл 27 августа «Акрону» в Кубке России (1:1 основное время, 4:5 по пенальти).

Петербургский клуб 30 августа объявил о подписании форварда Александра Соболева из «Спартака». Соглашение с футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на год.

Также в петербургский клуб 27 августа перешел аргентинец Лусиано Гонду. Он стал самым дорогим трансфером в истории «Аргентинос Хуниорс», родного клуба Диего Марадоны.

В составе «Зенита» встречу против «Пари НН» пропустит Страхинья Эракович, который был удален в прошлом туре.

«Пари НН» со старта чемпионата потерпел четыре поражения и одержал две победы над «Динамо» Махачкала (1:0) и «Химками» (1:0). Нижегородская команда 28 августа уступила «Краснодару» в Кубке России (0:1).

«Зенит» расположился на второй строчке с 14-ю очками, а «Пари НН», набравший шесть лет, занимает десятое место.

В прошлом сезоне петербургский клуб дважды обыграл «Пари НН»: «Зенит» в гостях победил нижегородскую команду (2:0), а дома выиграл с минимальным счетом 1:0.

«Спартак» — «Рубин»

Дата и время: 31 августа, 15:00

Место: «ЛУКОЙЛ Арене»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» идет на пятиматчевой серии без поражений в РПЛ: московский клуб трижды победил и два раза сыграл вничью. Единственный раз подопечные Деяна Станковича проиграли в чемпионате «Оренбургу» (0:2). При этом, московский клуб 27 августа сенсационно уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

«Рубин» идет на серии из трех побед: казанский клуб обыграл в чемпионате «Акрон» (2:1), «Динамо» Махачкала (2:0) и «Факел» в Кубке России (2:0). Самым результативным игроком команды является албанец Мирлинд Даку, на счету которого пять забитых мячей. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

«Спартак» набрал 11 очков и располагается на пятом месте, а «Рубин» на седьмом с 10-ю очками.

В последний раз команды встречались на «ЛУКОЙЛ Арене» в мае, тогда хозяева победили со счетом 3:1. 

«Оренбург» — «Динамо

Дата и время: 1 сентября, 15:00

Место: «Газовик»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"
Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московский клуб в нынешнем сезоне РПЛ потерпел лишь два поражения от «Зенита» (0:1) и «Краснодара» (0:1). 

Оренбургская команда идет на серии из четырех поражений подряд: команда Давида Деограсии дважды проиграла в Кубке России («Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1) ) и два раза в чемпионате («Ростову» (2:3) и «Факелу» (0:1) ). Единственный раз в сезоне «Оренбург» победил «Спартак» в первом туре (2:0)

«Динамо» после шести матчей занимает четвертое место в таблице с 12-ю очками, а «Оренбург» располагается на 12-м месте с пятью очками.

«Динамо» одержало четыре победы над оренбургским клубом в пяти последних официальных матчах, а также в июне 2023-го уступило «Оренбургу» с разгромным счетом 0:3.

«Локомотив» — «Краснодар»

Дата и время: 1 сентября, 19:45

Место: «РЖД Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Московский «Локомотив» в нынешнем сезоне потерпел лишь одно поражение от «Динамо» (1:3). «Железнодорожники» возглавляют таблицу с 15-ю очками: в последний раз «Локомотив» стартовал лучше в сезоне-2002 (16 очков после 6 туров).

«Краснодар» занимает третье место с 12-ю очками. Краснодарский клуб идет без поражений в новом сезоне РПЛ: команда Мурада Мусаева три раза сыграла вничью и три раза победила в чемпионате. Также краснодарская команда одержала три победы в Кубке России.

В последних пяти очных встречах команд в РПЛ «Локомотив» одержал лишь одну победы, дважды проиграл и два раза сыграл вничью. При этом, в последних двух матчах «железнодорожники» вырывали ничейный счет на последних минутах игр.

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