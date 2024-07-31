Надаль и Алькарас вылетели из парного турнира Олимпиады
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас вылетели из парного олимпийского турнира по теннису. Они проиграли паре из США Радживу Раму и Остину Крайчеку. В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас соперникам со счетом 2:6, 4:6.
Для Надаля это последний матч на Олимпийских играх.
Испанская пара по ходу игры допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету Рама и Крайчек совершили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%).
Надаль является победителем Олимпиады 2008 года в одиночном разряде и на Играх в Рио-де-Жанейро в паре с Марком Лопесом. В этом сезоне, еще до старта Олимпиады Надаль из-за травм провел только 12 матчей. Испанец является 22-кратным победителем турниров серии «Большого шлема», обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
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