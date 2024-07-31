Конор Макгрегор избежал тюрьмы за опасную езду на Bentley по Дублину
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отделался условным сроком, штрафом и лишением водительских прав за серию инцидентов на дорогах Дублина в марте 2022 года, когда он проехал на красный свет, перестраивался на высокой скорости и чуть не спровоцировал аварию. Об этом сообщает The Irish Mirror.
В марте 2022-го стало известно, что Макгрегор был задержан на родине за опасное вождение и отпущен под залог, а его Bentley Continental GT ненадолго был отправлен на штрафстоянку. Чтобы задержать бойца, полицейским пришлось разогнаться до 160 км/ч и не менее шести раз потребовать от него выйти из машины.
Бойцу грозило до шести месяцев лишения свободы.
Судья назвал нарушения Макгрегора «ужасными», но учел признание вины и назначил экс-чемпиону UFC пять месяцев заключения условно с испытательным сроком два года, штраф в размере €5 тыс. и запрет на вождение в течение двух лет.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Всего он провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Он пообещал провести следующий поединок до конца 2024 года.
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