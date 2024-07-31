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Наставник «Спартака» Станкович наорал на тренера «Динамо» Гусева

Перепалка произошла в первом тайме кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович наорал на члена тренерского штаба «Динамо» Ролана Гусева во время матча Кубка России. Видео выложил журналист Сергей Егоров.

На кадрах видно, как Станкович что-то выкрикивает Гусеву, стоя в технической зоне своей команды (во время игры тренерам запрещено покидать этот сектор). В какой-то момент Станкович покинул ее пределы и пошел разбираться с Гусевым, но его остановил судья. До потасовки дело не дошло. Судя по кадрам, этот эпизод произошел в первом тайме.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака». Голы забили Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов. В следующем туре Кубка «Спартак» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», а «бело-голубые» примут «Динамо» из Махачкалы. Обе встречи пройдут 14 августа.

Станкович возглавил «Спартак» в конце весны. Болельщикам он известен благодаря своей карьере футболиста. С миланским «Интером» в 2004–2013 годах он пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.

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