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«Спартак» разгромил «Динамо» в первом матче Кубка России

Встреча на спартаковском стадионе завершилась со счетом 3:0. Голы забили Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов
Манфред Угальде
Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

«Спартак» одержал победу над «Динамо» в домашнем матче «Пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. Голы забили Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов.

Угальде забил во втором матче подряд. До этого он отличился в матче РПЛ против «Химок» 28 июля.

Для Маслова это второй гол после тяжелой травмы сухожилий обеих четырехглавых мышц. До этого он забивал в 2022 году.

В следующем туре Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», а «бело-голубые» примут «Динамо» из Махачкалы. Обе встречи пройдут 14 августа.

Ранее в среду «Химки» победили «Оренбург» (1:0) в первом туре Кубка России в «Пути РПЛ». Единственный гол на 90-й минуте забил хавбек хозяев Бутта Магомедов.

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