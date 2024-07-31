Юрген Клопп исключил скорое возвращение к тренерской работе
Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что на данный момент исключает для себя возвращение к тренерской работе. Слова Клоппа приводит Sky Sports.
Клопп по окончании прошлого сезона покинул «Ливерпуль», объяснив это решение тем, что ему нужна пауза в карьере.
В среду он заявил, что пока не уверен, хочет ли вообще возвращаться к тренерской работе, но останется в футболе в какой-то роли.
«Я слишком молод, чтобы просто играть в падел-теннис и проводить время только с внуками, — сказал 57-летний Клопп. — Буду ли снова тренером? На данный момент я бы это исключил. Посмотрим, как все будет выглядеть через несколько месяцев».
Клопп добавил, что не имеет значения, кто будет предлагать ему работу. «В своем заявлении об отставке я сказал, что не буду тренировать ни одну сборную или клуб в течение года. Некоторые, должно быть, пропустили эту часть. Буквально на следующий день кто-то позвонил, и я сказал: «Вы с ума сошли? Я только вчера это объяснял», — сказал бывший тренер «Ливерпуля».
Клопп с 2015 года выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и другие трофеи.
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