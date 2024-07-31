 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Юрген Клопп исключил скорое возвращение к тренерской работе

Клопп — о возвращении к работе тренера: на данный момент я бы это исключил
Юрген Клопп по окончании прошлого сезона ушел из «Ливерпуля», взяв паузу как минимум на один сезон. Он заявил, что слишком молод, чтобы только сидеть с внуками, и останется в футболе в какой-то роли
Юрген Клопп
Юрген Клопп (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что на данный момент исключает для себя возвращение к тренерской работе. Слова Клоппа приводит Sky Sports.

Клопп по окончании прошлого сезона покинул «Ливерпуль», объяснив это решение тем, что ему нужна пауза в карьере.

В среду он заявил, что пока не уверен, хочет ли вообще возвращаться к тренерской работе, но останется в футболе в какой-то роли.

«Я слишком молод, чтобы просто играть в падел-теннис и проводить время только с внуками, — сказал 57-летний Клопп. — Буду ли снова тренером? На данный момент я бы это исключил. Посмотрим, как все будет выглядеть через несколько месяцев».

Косовар Джердан Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии
Спорт
Джердан Шакири

Клопп добавил, что не имеет значения, кто будет предлагать ему работу. «В своем заявлении об отставке я сказал, что не буду тренировать ни одну сборную или клуб в течение года. Некоторые, должно быть, пропустили эту часть. Буквально на следующий день кто-то позвонил, и я сказал: «Вы с ума сошли? Я только вчера это объяснял», — сказал бывший тренер «Ливерпуля».

Клопп с 2015 года выиграл с «Ливерпулем» АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и другие трофеи.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Юрген Клопп ФК Ливерпуль
Материалы по теме
Я устал, я ухожу. Как Юрген Клопп исполнил мечту «Ливерпуля»
Спорт
Бывшая первая ракетка мира Кербер завершит карьеру после Олимпиады
Спорт
Тарасова поддержала решение Трусовой возобновить карьеру
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета СтармераПолитика, 22:21
Надаль и Алькарас вылетели из парного турнира ОлимпиадыСпорт, 22:09
Суд Гвинеи приговорил экс-лидера хунты к 20 годам заключенияПолитика, 22:05
В Грузии связали снижение числа новых компаний с оттоком россиянПолитика, 21:56
В Нюрнберге нашли массовое захоронение жертв чумы XVII векаОбщество, 21:38
Маск согласился подраться с «диктатором Венесуэлы»Политика, 21:35
Футболист немецкого клуба утонул в 16 летСпорт, 21:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Даниил Медведев не пробился в четвертьфинал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:30
Почему сокращается торговля России с ТурциейЭкономика, 21:29
В США не сочли убийство Хании препятствием к сделке по сектору ГазаПолитика, 21:22
ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых восьмой раз подрядИнвестиции, 21:11
Кремль оценил усилия Индонезии по урегулированию конфликта с УкраинойПолитика, 21:10
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:10
В районе холма Монте-Марио в Риме начался пожар. ВидеоПолитика, 21:08