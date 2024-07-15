Косовар Джердан Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии
Полузащитник Джердан Шакири завершил выступления за сборную Швейцарии, за которую провел 125 матчей и забил 32 мяча, сообщает AFP.
Шакири 32 года, он представлял Швейцарию на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.
Шакири — второй футболист по числу матчей за швейцарскую сборную, после Гранита Джаки (130), и четвертый бомбардир в истории команды — после Александра Фрая (42), Кубилая Тюркильмаза и Макса Абегглена (по 34).
Футболист родился в Косово, его семья почти сразу эмигрировала в Швейцарию. На клубном уровне он играл за «Баварию», «Ливерпуль» и другие команды, а с 2022 года выступает за «Чикаго Файр» в MLS.
Сборная Швейцарии на Евро-2024 уступила Англии в четвертьфинале по пенальти (1:1, 3:5).
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