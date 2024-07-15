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Евро-2024 ,  
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Косовар Джердан Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии

Джердан Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии после Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Футболист играл на четырех ЧМ и трех Евро. Шакири — второй футболист по числу матчей за сборную Швейцарии и четвертый бомбардир в истории команды
Джердан Шакири
Джердан Шакири (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Полузащитник Джердан Шакири завершил выступления за сборную Швейцарии, за которую провел 125 матчей и забил 32 мяча, сообщает AFP.

Шакири 32 года, он представлял Швейцарию на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.

Шакири — второй футболист по числу матчей за швейцарскую сборную, после Гранита Джаки (130), и четвертый бомбардир в истории команды — после Александра Фрая (42), Кубилая Тюркильмаза и Макса Абегглена (по 34).

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Футболист родился в Косово, его семья почти сразу эмигрировала в Швейцарию. На клубном уровне он играл за «Баварию», «Ливерпуль» и другие команды, а с 2022 года выступает за «Чикаго Файр» в MLS.

Сборная Швейцарии на Евро-2024 уступила Англии в четвертьфинале по пенальти (1:1, 3:5).

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Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Швейцарии по футболу
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