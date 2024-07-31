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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Дзюдоист принес Грузии первое золото Олимпиады в Париже

Дзюдоист Лаша Бекаури принес Грузии первое золото Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в финальной схватке японца Сансиро Мурао
Лаша Бекаури
Лаша Бекаури (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури победил на Олимпиаде в весовой категории до 90 кг. Он принес Грузии первое золото на Играх в Париже.

Чемпион Игр в Токио Бекаури в финальной схватке победил иппоном двукратного чемпиона мира японца Сансиро Мурао.

Бронзовые награды завоевали грек Теодорос Целидис и француз Максим-Гаэль Нгайяп Хамбу.

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Всего на счету сборной Грузии пока две медали Игр — ранее серебро в весовой категории до 81 кг взял трехкратный чемпион мира дзюдоист Тато Григалашвили.

Бекаури — трехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы.

Допущенные МОК на Олимпиаду российские дзюдоисты отказались ехать в Париж.

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Анна Сатдинова
Грузия дзюдо Олимпиада-2024
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