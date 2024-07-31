Дзюдоист принес Грузии первое золото Олимпиады в Париже
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури победил на Олимпиаде в весовой категории до 90 кг. Он принес Грузии первое золото на Играх в Париже.
Чемпион Игр в Токио Бекаури в финальной схватке победил иппоном двукратного чемпиона мира японца Сансиро Мурао.
Бронзовые награды завоевали грек Теодорос Целидис и француз Максим-Гаэль Нгайяп Хамбу.
Всего на счету сборной Грузии пока две медали Игр — ранее серебро в весовой категории до 81 кг взял трехкратный чемпион мира дзюдоист Тато Григалашвили.
Бекаури — трехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы.
Допущенные МОК на Олимпиаду российские дзюдоисты отказались ехать в Париж.
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