Дзюдоист принес Грузии первое золото Олимпиады в Париже

Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в финальной схватке японца Сансиро Мурао

Лаша Бекаури (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури победил на Олимпиаде в весовой категории до 90 кг. Он принес Грузии первое золото на Играх в Париже.

Чемпион Игр в Токио Бекаури в финальной схватке победил иппоном двукратного чемпиона мира японца Сансиро Мурао.

Бронзовые награды завоевали грек Теодорос Целидис и француз Максим-Гаэль Нгайяп Хамбу.

Всего на счету сборной Грузии пока две медали Игр — ранее серебро в весовой категории до 81 кг взял трехкратный чемпион мира дзюдоист Тато Григалашвили.

Бекаури — трехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы.

Допущенные МОК на Олимпиаду российские дзюдоисты отказались ехать в Париж.