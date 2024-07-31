Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады
Российские тенннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в парном разряде.
В матче второго круга россиянки встречались с канадками Лейлой Фернандес и Габриэлой Дабровски и победили со счетом 6:4, 6:0.
В полуфинале россиянки сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой или японками Сюко Аоямой и Эной Сибахарой.
20-летняя Шнайдер занимает 24-е место в рейтинге WTA, в этом году она выиграла три турнира. В одиночном разряде Олимпиады она дошла до второго круга.
17-летняя Андреева — 23-я ракетка мира, перед Олимпиадой она выиграла первый турнир в карьере (в румынских Яссах).
На Играх в Париже Андреева неудачно выступила в одиночном разряде и в миксте с Даниилом Медведевым, проиграв в первых матчах.
Теннисный турнир Олимпиады проходит на кортах «Ролан Гаррос».
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