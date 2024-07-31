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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в парах
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Россиянки в матче второго круга обыграли канадский дуэт Фернандес / Дабровски в двух сетах — 6:4, 6:0
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российские тенннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в парном разряде.

В матче второго круга россиянки встречались с канадками Лейлой Фернандес и Габриэлой Дабровски и победили со счетом 6:4, 6:0.

В полуфинале россиянки сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой или японками Сюко Аоямой и Эной Сибахарой.

Мирра Андреева проиграла польке и выбыла с Олимпиады в одиночном разряде
Спорт
Мирра Андреева

20-летняя Шнайдер занимает 24-е место в рейтинге WTA, в этом году она выиграла три турнира. В одиночном разряде Олимпиады она дошла до второго круга.

17-летняя Андреева — 23-я ракетка мира, перед Олимпиадой она выиграла первый турнир в карьере (в румынских Яссах).

На Играх в Париже Андреева неудачно выступила в одиночном разряде и в миксте с Даниилом Медведевым, проиграв в первых матчах.

Теннисный турнир Олимпиады проходит на кортах «Ролан Гаррос».
 

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер
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