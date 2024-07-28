Мирра Андреева проиграла польке и выбыла с Олимпиады в одиночном разряде
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг на Олимпиаде в одиночном разряде. Соревнования проходят на кортах «Ролан Гаррос».
17-летняя Андреева, 32-я ракетка мира, уступила польке Магде Линетт (48-я) со счетом 3:6, 4:6.
Во втором круге Линетт встретится с итальянкой Джасмин Паолини (пятая), которая в этом сезоне играла в финале «Ролан Гаррос» и Уимблдона.
Ранее в одиночном разряде завершила выступление другая россиянка — Екатерина Александрова.
Андреева еще сыграет на Олимпиаде в парном разряде с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной