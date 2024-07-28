Мирра Андреева проиграла польке Линетт и выбыла с Олимпиады в одиночном разряде

Мирра Андреева проиграла польке и выбыла с Олимпиады в одиночном разряде

Мирра Андреева уступила Магде Линетт со счетом 3:6, 4:6

Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг на Олимпиаде в одиночном разряде. Соревнования проходят на кортах «Ролан Гаррос».

17-летняя Андреева, 32-я ракетка мира, уступила польке Магде Линетт (48-я) со счетом 3:6, 4:6.

Во втором круге Линетт встретится с итальянкой Джасмин Паолини (пятая), которая в этом сезоне играла в финале «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее в одиночном разряде завершила выступление другая россиянка — Екатерина Александрова.

Андреева еще сыграет на Олимпиаде в парном разряде с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.