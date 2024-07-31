Федор Чалов, Роман Нагучев и Владислав Карапузов приняли участие в новом проекте Дзена и «Ничего Обычного». Они рассказали о своей детской любви к футболу

Федор Чалов (Фото: Пресс-служба организаторов)

Контентная платформа Дзен и творческое объединение «Ничего Обычного» представили проект о дворовом футболе в России — «Где живут мечты».

В его основе — истории обычных людей и известных футболистов, для которых все началось со двора и общего мяча. Они нашли отражение и в лимитированной коллекции одежды.

Специально для проекта «Где живут мечты» Дзен и «Ничего Обычного» пообщались с известными футболистами на коробках, где прошло их детство и началась профессиональная карьера, а еще — рассказали необычные истории профессионалов, которые попали в большой футбол со двора.

На канале «Спорт-Экспресс» в Дзене можно найти эксклюзивные интервью Федора Чалова, Романа Нагучева, Владислава Карапузова, Евгения Спирякова, Артема Ипполитова и других про дворовый футбол.

В лимитированной коллекции одежды Дзена и «Ничего Обычного» — базовые предметы, которые пригодятся во время игры во дворе. В нее вошли: джерси, в полосках которой живет Дзен-паттерн, а на рукаве — дворовый мяч; худи и футболки — с подлинными моментами жизни, пока идет игра; и мешок для бутс, в котором не только сменка, но и планы и надежды на то, что «все может быть именно сегодня, именно сейчас».

На специальном лендинге «Где живут мечты» представлена первая интерактивная карта футбольных коробок в России — здесь каждый пользователь может добавить коробку и рассказать свою историю о ней.

Федор Чалов — о своем участии в проекте:

«Дворовый футбол — он про саморазвитие, про познание себя как футболиста, про творчество. Про наработку, улучшение своих качеств. То есть вот спортшкола и тренировки — это про тебя и команду, а дворовый футбол — это про тебя, про то, что ты сам выбираешь».

Роман Нагучев — о дворовом футболе:

«Ты можешь играть в большой футбол, заниматься, но когда ты приходишь во двор, в этом проявляется волшебство. Ты сам повесил сетку, и мяч, который в нее влетает, — это что-то волшебное, ты не можешь к этому привыкнуть. Каждый раз, когда мяч в сетке, каждый гол отпечатывается с каким-то своим ракурсом, со своим смыслом. Мяч в воротах, мяч в сетке ворот, которые ты сам сделал из палок и украденной рыболовной сети. Это был наш маленький чемпионат мира».

Чтобы получить лимитированную коллекцию одежды для дворового футбола, необходимо принять участие в конкурсе Дзена и «Ничего Обычного» с 31 июля по 14 августа 2024 года.