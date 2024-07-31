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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Призеры Олимпиады из КНДР и Южной Кореи сделали общее селфи на подиуме

Призеры Олимпиады из КНДР и Южной Кореи сделали совместное селфи на подиуме
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В соревнованиях по настольному теннису серебро взяла команда КНДР, а бронзу — Южная Корея. На церемонии награждения игроки обеих команд соблюли формальности, несмотря на сложные отношения между странами
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images
Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Призеры олимпийского турнира по настольному теннису в миксте из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместное селфи на подиуме после завершения соревнований.

Медали в миксте у пингпонгистов были разыграны накануне. Золото взяли китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша, серебро — Ри Чон Сик и Ким Кум Ён из КНДР, а бронзу — Лим Чон-хун и Син Ю-бин из Южной Кореи.

На церемонии награждения спортсмены КНДР и Южной Кореи едва коснулись друг друга во время рукопожатий, сказали друг другу «Поздравляем» по-корейски и сделали совместное селфи на Samsung Galaxy Лима, предоставленный партнером МОК.

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Спорт

Лим позднее заявил, что больше ничего не сказал соперникам из КНДР, пишет The Korea Helard.

Газета отмечает, что были некоторые опасения по поводу поведения спортсменов на церемонии награждения из-за осложнений в отношениях между странами. В 2023-м сборная КНДР так же холодно вела себя на Азиатских играх в Ханчжоу с южнокорейцами во время рукопожатий и совместных фотографий.

С конца мая КНДР запустила на юг тысячи шаров с мусором. Пхеньян объяснил это ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство. Южная Корея также возобновила трансляции из громкоговорителей вдоль границы.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 настольный теннис КНДР Южная Корея
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