Призеры Олимпиады из КНДР и Южной Кореи сделали совместное селфи на подиуме

Призеры Олимпиады из КНДР и Южной Кореи сделали общее селфи на подиуме

В соревнованиях по настольному теннису серебро взяла команда КНДР, а бронзу — Южная Корея. На церемонии награждения игроки обеих команд соблюли формальности, несмотря на сложные отношения между странами

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Призеры олимпийского турнира по настольному теннису в миксте из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместное селфи на подиуме после завершения соревнований.

Медали в миксте у пингпонгистов были разыграны накануне. Золото взяли китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша, серебро — Ри Чон Сик и Ким Кум Ён из КНДР, а бронзу — Лим Чон-хун и Син Ю-бин из Южной Кореи.

На церемонии награждения спортсмены КНДР и Южной Кореи едва коснулись друг друга во время рукопожатий, сказали друг другу «Поздравляем» по-корейски и сделали совместное селфи на Samsung Galaxy Лима, предоставленный партнером МОК.

Лим позднее заявил, что больше ничего не сказал соперникам из КНДР, пишет The Korea Helard.

Газета отмечает, что были некоторые опасения по поводу поведения спортсменов на церемонии награждения из-за осложнений в отношениях между странами. В 2023-м сборная КНДР так же холодно вела себя на Азиатских играх в Ханчжоу с южнокорейцами во время рукопожатий и совместных фотографий.

С конца мая КНДР запустила на юг тысячи шаров с мусором. Пхеньян объяснил это ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство. Южная Корея также возобновила трансляции из громкоговорителей вдоль границы.