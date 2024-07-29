Медалисты Игр не смогли сделать селфи из-за зависшего телефона Samsung
Медалисты Олимпиады в индивидуальной раздельной велогонки среди мужчин не смогли сделать традиционное селфи из-за зависшего телефона Samsung, спонсора Игр.
Медали турнира завоевали двое олимпийцев из Бельгии — Ремко Эвенепол (золото), Ваут ван Арт (бронза), а также итальянец Филиппо Ганна (серебро).
Телефон южнокорейской марки традиционно вручается медалистам Игр в Париже для совместного селфи. Первым смартфон получил Ваут ван Арт, однако аппарат завис и перестал откликаться на нажатия. Не удалось сделать селфи и другим медалистам.
Ганна, в свою очередь, в качестве шутки замахнулся смартфоном в сторону реки, намекнув, что его следует выбросить. Спустя еще пару секунд спортсмены вернули телефон организаторам и покинули пьедестал.
В раздельной индивидуальной шоссейной велогонке среди женщин 27 июля золотую медаль завоевала австралийка Грейс Браун, серебро — британская велогонщица Анна Хендерсон, бронзу — Хлоя Дайгерт из США.
Следующие турниры по шоссейным велогонкам на XXXIII летних Олимпийских играх запланированы на 3 августа.
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