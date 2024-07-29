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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Медалисты Игр не смогли сделать селфи из-за зависшего телефона Samsung

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Олимпиада-2024 в Париже
Телефон южнокорейской марки традиционно вручается медалистам Игр в Париже для совместного селфи. Первым смартфон получил Ваут ван Арт, однако аппарат завис и перестал откликаться на нажатия
Медалисты Игр не смогли сделать селфи из-за зависшего телефона Samsung

Медалисты Олимпиады в индивидуальной раздельной велогонки среди мужчин не смогли сделать традиционное селфи из-за зависшего телефона Samsung, спонсора Игр.

Медали турнира завоевали двое олимпийцев из Бельгии — Ремко Эвенепол (золото), Ваут ван Арт (бронза), а также итальянец Филиппо Ганна (серебро).

Телефон южнокорейской марки традиционно вручается медалистам Игр в Париже для совместного селфи. Первым смартфон получил Ваут ван Арт, однако аппарат завис и перестал откликаться на нажатия. Не удалось сделать селфи и другим медалистам.

Ганна, в свою очередь, в качестве шутки замахнулся смартфоном в сторону реки, намекнув, что его следует выбросить. Спустя еще пару секунд спортсмены вернули телефон организаторам и покинули пьедестал.

В раздельной индивидуальной шоссейной велогонке среди женщин 27 июля золотую медаль завоевала австралийка Грейс Браун, серебро — британская велогонщица Анна Хендерсон, бронзу — Хлоя Дайгерт из США.

Следующие турниры по шоссейным велогонкам на XXXIII летних Олимпийских играх запланированы на 3 августа.

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