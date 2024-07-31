Ласицкене словами «абсолютный космос» оценила результаты украинки Магучих
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заявила «Советскому спорту», что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих не просто лидер сезона, а вообще выступает на другом уровне по сравнению с конкурентками.
Магучих 7 июля побила 37-летний мировой рекорд, взяв высоту 2,10 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Соревнования по прыжкам в высоту на Олимпиаде пройдут 2 и 4 августа.
«Если рассуждать трезво и честно, я считаю, что Ярослава сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово «лидер» — это мало. Она невероятная умничка. Сейчас у нас нет такой возможности превзойти ее результат», — сказала Ласицкене.
Ласицкене не смогла ответить на вопрос, может ли кто-то помешать украинке выиграть Олимпиаду, потому что на Играх «особый мандраж».
Магучих в марте в Глазго проиграла на чемпионате мира в помещении вице-чемпионке Токио австралийке Николе Олислагерс, но потом в июне выиграла чемпионат Европы.
Украинка — бронзовый призер Олимпиады-2020, чемпионка (2023) и двукратная вице-чемпионка мира (2019, 2022), двукратная победительница чемпионата Европы (2022, 2024).
Магучих после начала специальной военной операции России на Украине неоднократно критиковала Марию Ласицкене, в частности, она называла «клеймом» их совместную фотографию на Олимпиаде в Токио, а также заявляла, что больше не считает россиянку кумиром.
Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду в Париже.
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