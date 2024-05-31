Галицкий внес ₽9 млрд в фонд академии «Краснодара» в 2023 году
«Краснодар» показал самую большую прибыль из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2023 году за счет взноса Сергея Галицкого в фонд академии команды. Об этом «Чемпионату» рассказал вице-президент «Краснодара» Арам Фундукян.
РФС 31 мая опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ за 2023 год. Самая большая прибыль у «Краснодара» (11,97 млрд руб.), который завершил прошедший сезон на втором месте.
«Дело в том, что данная сумма — это не совсем прибыль. Ранее в интервью Сергей Николаевич Галицкий говорил о его намерении учредить фонд для академии ФК «Краснодар», с помощью которого академия могла бы существовать. И 9 млрд из той суммы, которая указана как чистая прибыль по итогам 2023 года, как раз и являются его взносом в этот созданный фонд академии», — сказал Фундукян.
Галицкий является владельцем «Краснодара» с момента его основания в 2008 году.
Сергей Галицкий — основатель торговой сети «Магнит». В начале 2018 года Галицкий продал около 29% своих акций ретейлера банку ВТБ за 138 млрд руб. и отошел от управления компанией. Forbes оценивает состояние Галицкого в $3,3 млрд, журнал поместил его на 41-е место в рейтинге 125 богатейших бизнесменов России в 2024 году.
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