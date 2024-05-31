РФС сообщил о миллиардных убытках «Спартака» и ЦСКА за 2023 год

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ за 2023 год. Наибольший убыток зафиксирован в отчетностях ЦСКА и «Спартака», у «Краснодара» и «Зенита» самая большая прибыль

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2023 год.

РФС раскрыл финансовую информацию клубов на основании данных, представленных ими при прохождении лицензирования.

С убытками 2023 год закончили шесть клубов: казанский «Рубин» (287,47 млн руб.), «Пари Нижний Новгород» (323,48 млн), московский «Локомотив» (439,12 млн), екатеринбургский «Урал» (582,54 млн), московский «Спартак» (1,27 млрд) и ЦСКА (1,52 млрд).

Чемпион России «Зенит» завершил год с прибылью в 2 млрд. Это второй показатель среди клубов РПЛ. Самая большая прибыль была у «Краснодара» (11,97 млрд), который завершил нынешний сезон на втором месте. На третьем месте по этому показателю вылетевший «Сочи» (1,28 млрд), на четвертом — московское «Динамо» (635,57 млн).

РФС отметил, что финансовая отчетность позволяет оценить основные характеристики клуба, понять его текущее финансовое положение и перспективы развития. В документе представлены консолидированные и комбинированные данные, которые включают в себя клуб, академию и прочую деятельность, в том числе связанную с содержанием или арендой, а у некоторых и с реконструкцией стадиона.