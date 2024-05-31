РФС сообщил о миллиардных убытках «Спартака» и ЦСКА за 2023 год
Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2023 год.
РФС раскрыл финансовую информацию клубов на основании данных, представленных ими при прохождении лицензирования.
С убытками 2023 год закончили шесть клубов: казанский «Рубин» (287,47 млн руб.), «Пари Нижний Новгород» (323,48 млн), московский «Локомотив» (439,12 млн), екатеринбургский «Урал» (582,54 млн), московский «Спартак» (1,27 млрд) и ЦСКА (1,52 млрд).
Чемпион России «Зенит» завершил год с прибылью в 2 млрд. Это второй показатель среди клубов РПЛ. Самая большая прибыль была у «Краснодара» (11,97 млрд), который завершил нынешний сезон на втором месте. На третьем месте по этому показателю вылетевший «Сочи» (1,28 млрд), на четвертом — московское «Динамо» (635,57 млн).
РФС отметил, что финансовая отчетность позволяет оценить основные характеристики клуба, понять его текущее финансовое положение и перспективы развития. В документе представлены консолидированные и комбинированные данные, которые включают в себя клуб, академию и прочую деятельность, в том числе связанную с содержанием или арендой, а у некоторых и с реконструкцией стадиона.
Методология отчетности
РФС совместно с клубами и УЕФА определил ключевые показатели финансовой отчетности клубов. Это их базовые индикаторы финансовой надежности. Требования УЕФА обязывают клубы предоставлять только ту информацию, которая прошла аудиторскую проверку. Все сведения, на основании которых происходит формирование данных, проходят тщательную проверку со стороны РФС.
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