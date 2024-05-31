Олимпийская чемпионка Веснина выиграла первый матч с 2021 года
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина выиграла первый матч с 2021 года. 37-летняя россиянка и соотечественница Анна Калинская вышли во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом круге Веснина и Калинская обыграли россиянку Камиллу Рахимову и представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 6:3, 6:0.
Их следующими соперницами будут россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин.
Веснина в декабре прошлого года объявила о возвращении в теннис в 37 лет. Она говорила о желании сыграть на Олимпиаде в Париже.
В этом году она успела провести два матча — уступив в первом круге на турнирах WTA-1000 в Мадриде (в паре с хорваткой Донной Векич) и в Риме (с Калинской).
Веснина — победительница трех турниров «Большого шлема» в парах, а также вице-чемпионка Олимпиады в Токио в смешанном дуэте с Асланом Карацевым.
Всего на счету Весниной три титула WTA в одиночном разряде и 18 — в парном. В одиночном разряде россиянка поднималась до 13-го места в мировом рейтинге, в парном была первой ракеткой мира.
Веснина приостанавливала карьеру в 2018 году в связи с беременностью, вернулась на корт в 2021-м, но после Олимпиады в Токио больше не играла. В мае 2023-го Веснина родила вторую дочь.
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