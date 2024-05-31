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Россиянка Потапова впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Россиянка Потапова впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка в третьем круге победила китаянку Синьюй Ван. Ее следующей соперницей станет первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 23-летняя россиянка победила китаянку Синьюй Ван, 37-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

Ее следующей соперницей станет лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек из Польши, легко обыгравшая чешку Мари Боузкову (6:4, 6:2).

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Потапова занимает 41-е место в мировом рейтинге (восьмая из представительниц России). На счету россиянки два титула WTA.

Потапова впервые в своей карьере вышла в четвертый круг на турнире «Большого шлема».

В женской сетке из россиянок борьбу еще продолжают Элина Аванесян (сыграет в третьем круге с китаянкой Чжэн Циньвэнь) и Мирра Андреева (с американкой Пейтон Стернс).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Потапова Ролан Гаррос Ига Свёнтек
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