Россиянка Потапова впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 23-летняя россиянка победила китаянку Синьюй Ван, 37-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.
Ее следующей соперницей станет лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек из Польши, легко обыгравшая чешку Мари Боузкову (6:4, 6:2).
Потапова занимает 41-е место в мировом рейтинге (восьмая из представительниц России). На счету россиянки два титула WTA.
Потапова впервые в своей карьере вышла в четвертый круг на турнире «Большого шлема».
В женской сетке из россиянок борьбу еще продолжают Элина Аванесян (сыграет в третьем круге с китаянкой Чжэн Циньвэнь) и Мирра Андреева (с американкой Пейтон Стернс).
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов