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Рублев назвал своим худшим днем на «Больших шлемах» поражение от Арнальди

Рублев о раннем вылете с «Ролан Гаррос»: это был мой худший день
Российский теннисист заявил, что полностью разочарован своей игрой в третьем круге «Ролан Гаррос», где он в трех сетах уступил итальянцу Маттео Арнальди
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев считает, что в раннем вылете с «Ролан Гаррос» виноват только он сам. Об этом вторая ракетка России заявил «Чемпионату».

Рублев в третьем круге сенсационно уступил итальянцу Маттео Арнальди, 35-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

«Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на «Шлемах». Это худший день. Думаю, дело не в концентрации. Я загнал себя вниз своим поведением, дал Маттео летать по корту. В концовке с ним было невозможно что-либо сделать», — сказал Рублев.

Рублев сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос»
Спорт
Андрей Рублев

По словам Рублева, он «просто убил себя сам сегодня». «У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я все потерял», — добавил теннисист.

Арнальди в четвертом круге сыграет против китайца Чжан Чжичжэня или грека Стефаноса Циципаса.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Андрей Рублев (теннисист)
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