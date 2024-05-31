Рублев назвал своим худшим днем на «Больших шлемах» поражение от Арнальди
Российский теннисист Андрей Рублев считает, что в раннем вылете с «Ролан Гаррос» виноват только он сам. Об этом вторая ракетка России заявил «Чемпионату».
Рублев в третьем круге сенсационно уступил итальянцу Маттео Арнальди, 35-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.
«Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на «Шлемах». Это худший день. Думаю, дело не в концентрации. Я загнал себя вниз своим поведением, дал Маттео летать по корту. В концовке с ним было невозможно что-либо сделать», — сказал Рублев.
По словам Рублева, он «просто убил себя сам сегодня». «У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я все потерял», — добавил теннисист.
Арнальди в четвертом круге сыграет против китайца Чжан Чжичжэня или грека Стефаноса Циципаса.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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