Рублев сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 26-летний Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, уступил итальянцу Маттео Арнальди, 35-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.
Следующим соперником 23-летнего Арнальди, который впервые в карьере вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», будет китаец Чжан Чжичжэнь или грек Стефанос Циципас.
Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов