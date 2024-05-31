Рублев сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист, шестая ракетка мира, уступил в трех сетах итальянцу Маттео Арнальди, который занимает 35-е место в рейтинге ATP

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 26-летний Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, уступил итальянцу Маттео Арнальди, 35-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Следующим соперником 23-летнего Арнальди, который впервые в карьере вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», будет китаец Чжан Чжичжэнь или грек Стефанос Циципас.

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.