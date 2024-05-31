Турецкий клуб покинул тренер после сообщений о скором назначении Моуринью

Исмаил Картал, который в прошлом году в третий раз в своей карьере возглавил «Фенербахче», покинул команду. Ранее Фабрицио Романо сообщил, что турецкий клуб договорился с Жозе Моуринью

Исмаил Картал (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Исмаил Картал покинул пост главного тренера «Фенербахче». Об этом сообщается на странице турецкого клуба в соцсети Х.

Карталу 62 года, он третий раз в своей карьере возглавил «Фенербахче» летом 2023-го. Нынешний сезон «Фенербахче» завершил на втором месте в чемпионате Турции, уступив три очка «Галатасараю».

Ранее 31 мая инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети Х, что новым тренером «Фенербахче» станет португалец Жозе Моуринью, который должен подписать контракт до июня 2026 года.

Моуринью 16 января покинул пост главного тренера «Ромы», которую он возглавлял с мая 2021 года. С командой он выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.

На протяжении тренерской карьеры 61-летний Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанский «Реал». Вместе с «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с МЮ выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Англии.

Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Интером» и «Порту»), обладателем Кубка УЕФА (с «Порту»), двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.