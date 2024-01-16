Капелло раскритиковал «Рому» за увольнение Моуринью, вспомнив Россию
Руководство «Ромы» проявило неуважение при увольнении португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера. Такое мнение высказал бывший тренер римского клуба и сборной России Фабио Капелло, которого цитирует Football Italia.
«Похоже, что у этих американских владельцев странный подход к делу, они не уважают тех, кто на них работает. Они проявляют неуважение, потому что мы видели, как Паоло Мальдини (покинул пост технического директора летом прошлого года. — РБК) был уволен по телефону, а теперь они сделали то же самое с Моуринью», — сказал Капелло.
Капелло считает, что тренер такого калибра, как Моуринью, был достоин большего. «Я чувствую, что к Моуринью отнеслись как к человеку, который никогда не тренировал. И это очень неуважительно для тренера, который очень много отдал мировому футболу, не только европейскому. Это неубедительная позиция, которую я не принимаю», — добавил Капелло.
Итальянец вспомнил, что подобным образом к нему отнеслись в России. «Я направлялся в аэропорт после поражения в матче против Австрии. Мне позвонили и сказали, что все кончено. Но это была Россия, я думаю, что в таких ситуациях должно быть что-то другое в отношениях между владельцами и их тренером», — заявил он.
«Рома» 16 января объявила об увольнении Моуринью, с которым команда выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы. Его сменил Даниэле Де Росси.
Капелло работал в сборной России с июля 2012 года по июль 2015-го. Команда при нем отобралась в финальную часть чемпионата мира 2014 года, но не вышла в плей-офф.
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