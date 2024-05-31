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Лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ покинул клуб

Лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ Мохамед Конате покинул клуб
У игрока сборной Буркина-Фасо Мохамеда Конате закончился срок контракта, и он решил продолжить карьеру в другом клубе
Мохамед Конате
Мохамед Конате (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате покинул «Ахмат». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского клуба.

У 26-летнего футболиста завершился контракт, и он принял решение продолжить карьеру в другом клубе.

Конате выступал за «Ахмат» с 2021 года, провел 90 матчей и забил 34 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба в рамках Российской премьер-лиги. Также в последние два сезона нападающий повторил лучший результат команды по забитым голам за один сезон в РПЛ (11 голов).

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«Ахмат» — это клуб, который дал мне шанс себя проявить. Я здесь прогрессировал, это было прекрасное время. Тяжело расставаться, но это жизнь. Спасибо руководству, тренерам, моим партнерам, всему штабу. «Ахмат» всегда будет в моем сердце!» — сказал Конате.

«Ахмат» завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ахмат Российская премьер-лига (РПЛ)
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