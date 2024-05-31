 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Главный тренер «Ахмата» ушел из сборной Казахстана

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ушел из сборной Казахстана
Магомед Адиев, который совмещал работу в сборной Казахстана с должностью главного тренера «Ахмата», подал в отставку по семейным обстоятельствам
Магомед Адиев
Магомед Адиев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Магомед Адиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола республики.

«Адиев подал в отставку со своей должности, мотивируя это тем, что принял такое решение из-за семейного положения. Федерация в начале следующей недели выберет нового тренера», — говорится в сообщении.

Адиев возглавлял сборную Казахстана с апреля 2022 года, в отборочном турнире Евро-2024 команда заняла четвертое место в своей группе и вышла в стыковые матчи, где в полуфинале проиграла Греции со счетом 0:5 и не смогла пробиться на чемпионат Европы.

Арест Промеса, «дырявый регламент» и другие скандалы сезона РПЛ
Спорт
Георгий Джикия

В апреле 46-летний Адиев возглавил грозненский «Ахмат» и спас команду от вылета из Российской премьер-лиги. Грозненцы в итоге заняли 10-е место в турнирной таблице.

Контракт Адиева с «Ахматом» подходит к концу и пока не продлен, хотя в клубе говорили о желании сохранить тренера.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ахмат Магомед Адиев Казахстан
Материалы по теме
Сын Кадырова стал президентом футбольного клуба «Ахмат»
Спорт
«Ахмат» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России, повторив рекорд
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» благодаря пента-трику Кассьерры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
В Китае объяснили, почему Пекину трудно принять участие в «саммите мира» Политика, 11:24
Сын Цзю отказался от чемпионского боя в США Спорт, 11:23
Белоусов пообещал «непременно достичь» всех целей военной операции Политика, 11:18
Медведев не исключил перехода конфликта с Западом «в последнюю стадию» Политика, 11:13
С 30 мая — 1 июня проходит Всероссийский зерновой форум РБК Events, 11:10
Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку⁠ Политика, 11:09
Путин отправил в отставку заместителя Шойгу в Совете безопасности Политика, 11:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Одноклубника Головина дисквалифицировали за отказ от участия в ЛГБТ-акции Спорт, 11:05
Глава НАТО назвал страну, которая не ограничивала Киев в ударах по России Политика, 11:04
Фонд «Сколково» обозначил тренды технологического предпринимательства Отрасли, 11:03
Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне с Россией Политика, 11:01
Вы унаследовали долю в бизнесе. Что делать в первую очередь Pro, 11:01
ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде: что это значит для региона Пресс-центр, 11:00
Акции «Элемента» упали на 14% в начале второго дня торгов Инвестиции, 10:59