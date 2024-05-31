Главный тренер «Ахмата» ушел из сборной Казахстана

Магомед Адиев, который совмещал работу в сборной Казахстана с должностью главного тренера «Ахмата», подал в отставку по семейным обстоятельствам

Магомед Адиев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Магомед Адиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола республики.

«Адиев подал в отставку со своей должности, мотивируя это тем, что принял такое решение из-за семейного положения. Федерация в начале следующей недели выберет нового тренера», — говорится в сообщении.

Адиев возглавлял сборную Казахстана с апреля 2022 года, в отборочном турнире Евро-2024 команда заняла четвертое место в своей группе и вышла в стыковые матчи, где в полуфинале проиграла Греции со счетом 0:5 и не смогла пробиться на чемпионат Европы.

В апреле 46-летний Адиев возглавил грозненский «Ахмат» и спас команду от вылета из Российской премьер-лиги. Грозненцы в итоге заняли 10-е место в турнирной таблице.

Контракт Адиева с «Ахматом» подходит к концу и пока не продлен, хотя в клубе говорили о желании сохранить тренера.