Россиянин проиграл второй ракетке мира на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 25-летний Котов уступил итальянцу Яннику Синнеру, второй ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6, 4:6.
Следующим соперником Синнера будет победитель пары Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).
Котов сейчас занимает 56-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису. На турнирах «Большого шлема» раньше дальше второго круга он не проходил.
В мужской сетке «Ролан Гаррос» из россиян остался только Даниил Медведев, который в третьем круге сыграет против чеха Томаша Махача.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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