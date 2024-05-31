Павел Котов проиграл второй ракетке мира Синнеру в третьем круге «Ролан Гаррос»

Россиянин проиграл второй ракетке мира на «Ролан Гаррос»

Павел Котов, который занимает 56-е место в мировом рейтинге, уступил в третьем круге Яннику Синнеру в трех сетах

Павел Котов (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 25-летний Котов уступил итальянцу Яннику Синнеру, второй ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

Следующим соперником Синнера будет победитель пары Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

Котов сейчас занимает 56-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису. На турнирах «Большого шлема» раньше дальше второго круга он не проходил.

В мужской сетке «Ролан Гаррос» из россиян остался только Даниил Медведев, который в третьем круге сыграет против чеха Томаша Махача.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.