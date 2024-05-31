Вторая ракетка России вылетела с «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под 17-м номером, уступила итальянке Элизабетте Коччаретто, 51-й ракетке мира, со счетом 6:7 (4:7), 2:6.
Следующей соперницей Коччаретто будет американка Кори Гауфф или украинка Даяна Ястремская.
Самсонова располагается на 17-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA. Россиянка впервые в своей карьере дошла до третьего круга на «Ролан Гаррос».
В женской сетке из россиянок борьбу еще продолжают Анастасия Потапова (сыграет в третьем круге с китаянкой Синьюй Ван), Элина Аванесян (с китаянкой Чжэн Циньвэнь) и Мирра Андреева (с американкой Пейтон Стернс).
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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