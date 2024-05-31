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Махачев и Порье показали одинаковый вес перед чемпионским боем в UFC

Махачев и Порье показали одинаковый вес в 70,3 кг перед чемпионским боем в UFC
Бойцы уложились в лимит легкого дивизиона, вес обоих спортсменов составил 70,3 кг
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 302

Вес обоих бойцов составил 70,3 кг, они уложились в лимит легкого дивизиона.

Махачев является чемпионом UFC в легком весе. На счету 32-летнего россиянина 25 побед и один проигрыш (в 2015 году) в ММА. В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Он является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

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Ислам Махачев

В карьере 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений.

Этот бой возглавит турнир UFC 302, который пройдет в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси) ранним утром 2 июня по московскому времени.

В случае победы над Порье Махачев в ноябре должен встретиться с россиянином Арманом Царукяном, который в претендентском бою был сильнее бразильца Чарльза Оливейры (раздельным решением судей).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Дастин Порье
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