Махачев и Порье показали одинаковый вес перед чемпионским боем в UFC
Россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 302
Вес обоих бойцов составил 70,3 кг, они уложились в лимит легкого дивизиона.
Махачев является чемпионом UFC в легком весе. На счету 32-летнего россиянина 25 побед и один проигрыш (в 2015 году) в ММА. В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Он является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.
В карьере 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений.
Этот бой возглавит турнир UFC 302, который пройдет в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси) ранним утром 2 июня по московскому времени.
В случае победы над Порье Махачев в ноябре должен встретиться с россиянином Арманом Царукяном, который в претендентском бою был сильнее бразильца Чарльза Оливейры (раздельным решением судей).
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