Махачев и Порье показали одинаковый вес в 70,3 кг перед чемпионским боем в UFC

Махачев и Порье показали одинаковый вес перед чемпионским боем в UFC

Бойцы уложились в лимит легкого дивизиона, вес обоих спортсменов составил 70,3 кг

Ислам Махачев (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 302

Вес обоих бойцов составил 70,3 кг, они уложились в лимит легкого дивизиона.

Махачев является чемпионом UFC в легком весе. На счету 32-летнего россиянина 25 побед и один проигрыш (в 2015 году) в ММА. В последнем бою в октябре россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Он является лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

В карьере 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений.

Этот бой возглавит турнир UFC 302, который пройдет в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси) ранним утром 2 июня по московскому времени.

В случае победы над Порье Махачев в ноябре должен встретиться с россиянином Арманом Царукяном, который в претендентском бою был сильнее бразильца Чарльза Оливейры (раздельным решением судей).