Махачев и Порье устроили перепалку на дуэли взглядов перед боем в UFC
Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и американец Дастин Порье устроили словесную перепалку во время дуэли взглядов.
Во время перепалки россиянин поднял руку, пригрозив сопернику. Охранники развели спортсменов подальше.
Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. На счету 32-летнего россиянина 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последнем бою в октябре он нокаутировал австралийца Александра Волкановски. В бою с Порье Махачев проведет третью защиту чемпионского пояса. Впервые после завоевания титула в его угол в качестве секунданта вернется Хабиб Нурмагомедов.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений. В последнем бою он 10 марта нокаутировал во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени.
Бой пройдет в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси) ранним утром 2 июня по московскому времени.
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