В Испании изъяли 11 тонн поддельных футболок в преддверии финала ЛЧ и Евро-2024

В Испании изъяли 11 т поддельных футболок в преддверии финала ЛЧ и Евро

Оценочная рыночная стоимость этих поддельных товаров составила более €6 млн

Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Испанская полиция изъяла 11 тонн различных поддельных футбольных товаров, которые должны были быть проданы в стране в преддверии субботнего финала Лиги чемпионов, а также Евро-2024 в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters.

При обыске 15 тяжелых грузовиков были обнаружены трикотажные изделия, а также другие поддельные товары. Их оценочная рыночная стоимость составила более €6 млн.

Расследование началось в апреле, когда были изъяты две тонны контрафактных футболок испанских футбольных клубов, присланных из Китая.

Полиция обнаружила, что крупная партия груза направлялась в Испанию перед финалом Лиги чемпионов и Евро-2024, и организовала спецоперацию с участием более 20 агентов. Были конфискованы более 36 тыс. поддельных комплектов форм нескольких испанских и европейских футбольных клубов с именами ведущих футболистов, таких как Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, а также ряда испанских звезд.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», пройдет 1 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.