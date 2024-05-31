В Испании изъяли 11 т поддельных футболок в преддверии финала ЛЧ и Евро
Испанская полиция изъяла 11 тонн различных поддельных футбольных товаров, которые должны были быть проданы в стране в преддверии субботнего финала Лиги чемпионов, а также Евро-2024 в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters.
При обыске 15 тяжелых грузовиков были обнаружены трикотажные изделия, а также другие поддельные товары. Их оценочная рыночная стоимость составила более €6 млн.
Расследование началось в апреле, когда были изъяты две тонны контрафактных футболок испанских футбольных клубов, присланных из Китая.
Полиция обнаружила, что крупная партия груза направлялась в Испанию перед финалом Лиги чемпионов и Евро-2024, и организовала спецоперацию с участием более 20 агентов. Были конфискованы более 36 тыс. поддельных комплектов форм нескольких испанских и европейских футбольных клубов с именами ведущих футболистов, таких как Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, а также ряда испанских звезд.
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», пройдет 1 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
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