Расписание трансляций Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko

Финальную игру будет транслировать «Матч ТВ», начало — 14 июля, 22:00

Фото: Maryam Majd / Getty Images

Расписание трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года в России на «Матч ТВ» и Okko.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Групповой этап:

Первый тур

Германия — Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Венгрия — Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko

Испания — Хорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Италия — Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Польша — Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko

Словения — Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Сербия — Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00 / Okko

Бельгия — Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Австрия — Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Турция — Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Португалия — Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Второй тур

Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 / Okko

Германия — Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Шотландия — Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko

Дания — Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Испания — Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00 / Okko

Польша — Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды — Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko

Турция — Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko

Третий тур

Швейцария — Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Шотландия — Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko

Албания — Испания, 24 июня, 22:00 / Okko

Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды — Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko

Франция — Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Англия — Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko

Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Украина — Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko

Грузия — Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 / Okko

Плей-офф

1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko

1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko

1/4 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 10 июля, 22:00 / Okko

Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ».