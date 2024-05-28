Расписание трансляций Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko
Расписание трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года в России на «Матч ТВ» и Okko.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Групповой этап:
Первый тур
Германия — Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Венгрия — Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko
Испания — Хорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Италия — Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Польша — Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko
Словения — Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Сербия — Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Румыния — Украина, 17 июня, 16:00 / Okko
Бельгия — Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Австрия — Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Турция — Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Португалия — Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Второй тур
Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 / Okko
Германия — Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Шотландия — Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko
Дания — Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Испания — Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00 / Okko
Польша — Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Нидерланды — Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko
Турция — Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko
Третий тур
Швейцария — Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Шотландия — Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko
Албания — Испания, 24 июня, 22:00 / Okko
Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Нидерланды — Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko
Франция — Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Англия — Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko
Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
Украина — Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko
Грузия — Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 / Okko
Плей-офф
1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko
1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko
1/4 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»
1/4 финала, 10 июля, 22:00 / Okko
Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ».
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