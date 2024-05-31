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Одноклубника Головина дисквалифицировали за отказ от участия в ЛГБТ-акции

Футболиста «Монако» Камара дисквалифицировали за отказ от участия в ЛГБТ-акции
Малиец Мохамед Камара в последнем туре чемпионата Франции заклеил на форме логотип акции против гомофобии белым скотчем и не стал фотографироваться с соответствующим баннером. Теперь его дисквалифицировали на четыре матча
Мохамед Камара
Мохамед Камара (Фото: Chris Ricco / Getty Images)

Малийский полузащитник «Монако» Мохамед Камара дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции из-за отказа принять участие в акции в поддержку ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Камара в последнем туре чемпионата страны не участвовал в предматчевой фотосессии команды с баннером против гомофобии, а логотип акции на игровой футболке заклеил белым скотчем. Эта акция проводилась всеми командами в последнем туре.

«Выслушав футболиста и приняв к сведению его отказ принять участие в акциях по борьбе с гомофобией, комиссия приняла решение наложить на него дисквалификацию на четыре матча», — говорится в сообщении LFP.

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер заявил, что это был «личный выбор» игрока и с ним еще поговорят в клубе.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала неприемлемым поведение малийского футболиста и пожаловалась в LFP.

«Монако» занял второе место в чемпионате по итогам сезона, чемпионом стал «Пари Сен-Жермен».

За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.

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Футбол ФК Монако ЛГБТ
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