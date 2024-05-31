Одноклубника Головина дисквалифицировали за отказ от участия в ЛГБТ-акции
Малийский полузащитник «Монако» Мохамед Камара дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции из-за отказа принять участие в акции в поддержку ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Камара в последнем туре чемпионата страны не участвовал в предматчевой фотосессии команды с баннером против гомофобии, а логотип акции на игровой футболке заклеил белым скотчем. Эта акция проводилась всеми командами в последнем туре.
«Выслушав футболиста и приняв к сведению его отказ принять участие в акциях по борьбе с гомофобией, комиссия приняла решение наложить на него дисквалификацию на четыре матча», — говорится в сообщении LFP.
Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер заявил, что это был «личный выбор» игрока и с ним еще поговорят в клубе.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала неприемлемым поведение малийского футболиста и пожаловалась в LFP.
«Монако» занял второе место в чемпионате по итогам сезона, чемпионом стал «Пари Сен-Жермен».
За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.
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