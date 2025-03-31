«Ростов» одержал волевую победу над клубом Дзюбы
«Ростов» одержал волевую победу над тольяттинским «Акроном» в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча в Самаре закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
У «Ростова» забивали Максим Осипенко (43-я минута), Мохаммад Мохебби (62) и Умар Сако (87). На 41-й Осипенко не реализовал пенальти.
У «Акрона» отличились Марат Бокоев (31) и Ифет Джаковац (89).
«Ростов» набрал 33 очка и занимает седьмое место в таблице. «Акрон» проиграл второй матч подряд и идет девятым (25 очков).
В 23-м туре «Акрон» 5 апреля сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Ростов» на следующий день примет «Спартак».
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