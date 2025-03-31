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Капитану «Ростова» шипами рассекли лицо в матче с «Акроном»

Капитану «Ростова» Комличенко шипами рассекли лицо в матче с «Акроном»
Йонуц Неделчару в борьбе за мяч уронил Николая Комличенко и, перепрыгивая через него, наступил ему шипами на лицо. Форвард «Ростова» после оказанной медицинской помощи смог продолжить матч
Николай Комличенко
Николай Комличенко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан и нападающий «Ростова» Николай Комличенко получил травму головы в начале встречи 22-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».

На третьей минуте матча в Самаре Комличенко боролся за мяч с румынским защитником Йонуцем Неделчару и упал. Неделчару, перепрыгивая через Комличенко, наступил ему шипами на лицо.

У форварда «Ростова» открылось кровотечение, ему забинтовали голову, через несколько минут он вернулся в игру, сменив испачканную футболку. Позднее он стал играть в желтой шапке.

В матче после первого тайма счет 1:1.

Комличенко в этом сезоне забил семь голов в 25 матчах за «Ростов».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Ростов Николай Комличенко
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