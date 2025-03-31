Капитану «Ростова» шипами рассекли лицо в матче с «Акроном»
Капитан и нападающий «Ростова» Николай Комличенко получил травму головы в начале встречи 22-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».
На третьей минуте матча в Самаре Комличенко боролся за мяч с румынским защитником Йонуцем Неделчару и упал. Неделчару, перепрыгивая через Комличенко, наступил ему шипами на лицо.
У форварда «Ростова» открылось кровотечение, ему забинтовали голову, через несколько минут он вернулся в игру, сменив испачканную футболку. Позднее он стал играть в желтой шапке.
В матче после первого тайма счет 1:1.
Комличенко в этом сезоне забил семь голов в 25 матчах за «Ростов».
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