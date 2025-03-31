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Поляк Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADA

Поляк Витольд Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADA
Витольд Банька возглавляет агентство с 2020 года, выборы пройдут на онлайн-заседании совета учредителей 29 мая
Витольд Банька
Витольд Банька (Фото: Luke Walker / Getty Images)

Действующий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька будет переизбираться на этот пост 29 мая на безальтернативной основе, сообщила пресс-служба организации.

Выборы пройдут на онлайн-заседании совета учредителей.

Банька возглавляет WADA с 2020 года.

На пост вице-президента также зарегистрирован только один кандидат — это занимающая данную должность c 2020 года двукратная олимпийская чемпионка в шорт-треке китаянка Ян Ян.

После переизбрания полномочия Баньки и Ян будут действовать до конца 2028 года.

В 2024 году Банька говорил, что считает WADA организацией огромной геополитической значимости, у которой есть в руках свои «атомные бомбы» в виде возможности вводить санкции.

Ранее Банька неоднократно заявлял о недоверии к российской антидопинговой системе. Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова на это говорила, что агентство приняло все рекомендованные WADA положения, которые гарантируют его независимость. Статус соответствия всемирному кодексу РУСАДА пока не вернули. 

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