Фанаты «Спартака» сняли бойкот с матчей Кубка и Суперкубка России

С начала сезона 2022/23 активные болельщики «Спартака» объявили бойкот на посещение матчей клуба из-за введения системы Fan ID

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в телеграм-канале объявило о снятии бойкота на посещение матчей основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России.

«Десятилетиями мы поддерживали «Спартак», и нашими усилиями ковалась слава спартаковского движения. Призываем с сегодняшнего дня вернуться на игры основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика. На финальный матч Кубка и матчи РПЛ бойкот сохраняется», — говорится в заявлении.

В сообщении отметили, что за три года на фанатскую группировку «обрушились испытания, никак не связанные с фанатизмом». «Остро встал вопрос о дальнейшем существовании нашего движа. К сожалению, «Спартак-2», игры женской команды, хоккей и регби не могут заменить нам матчи основного футбольного клуба. Эти площадки позволяют лишь поддерживать жизнь в движении, без перспектив на дальнейшее развитие», — добавили в сообщении.

С начала сезона 2022/23 активные болельщики «Спартака» объявили бойкот на трибунах матчей клуба из-за введения системы Fan ID. Он распространялся на все матчи команды, несмотря на действие паспорта болельщика только в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Закон о введении Fan ID был принят в декабре 2021 года. Он вступил в силу с 1 июня 2022-го. Активные болельщики ряда клубов объявляли о протесте и бойкоте игр до тех пор, пока система не будет отменена. Так, в получении Fan ID могут отказать, в случае если болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или при наличии информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

«Спартак» 15 апреля проведет с «Уралом» домашний матч в рамках первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. В РПЛ команда Деяна Станковича с 44 очками занимает третье место.