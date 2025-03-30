«Спартак» сыграл нулевую ничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Московский клуб потерял очки в шестом подряд матче с грозненцами. Позднее 30 марта «Зенит» может обойти «Спартак» и подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» потерял очки уже в шестом подряд матче с «Ахматом» (пять ничьих, одно поражение).

«Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» (49). У «Зенита» 43 очка, петербургский клуб позднее 30 марта сыграет с казанским «Рубином». «Ахмат» с 19 очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 6 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится с воронежским «Факелом».