«Спартак» сыграл нулевую ничью с «Ахматом»
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Спартак» потерял очки уже в шестом подряд матче с «Ахматом» (пять ничьих, одно поражение).
«Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Краснодар» (49). У «Зенита» 43 очка, петербургский клуб позднее 30 марта сыграет с казанским «Рубином». «Ахмат» с 19 очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Спартак» 6 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится с воронежским «Факелом».
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