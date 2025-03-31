Даниил Медведев впервые с 2023 года вылетел из топ-10 мирового рейтинга
Российский теннисист Даниил Медведев впервые с февраля 2023 года покинул первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая представлена на сайте организации.
На прошедшей неделе он не сыграл на турнирах. 16 марта не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), а 22 марта во втором раунде «Мастерс» в Майами уступил испанцу Хауме Мунару, 56-й ракетке мира.
Медведев является единственным игроком из топ-30, который ни разу не дошел до финала за последние 52 недели, учитываемые в рейтинге. Из-за этих неудач он впервые с февраля 2023 года потерял звание первой ракетки России, уступив лидерство Андрею Рублеву.
За последние пять лет он не опускался ниже 12-го места. С 2020 года россиянин всего три недели находился вне топ-10, они пришлись на февраль 2023 года.
На счету 29-летнего Медведева 20 титулов на турнирах ATP, среди которых победа на US Open (2021) и Итоговом турнире (2020). В общей сложности он пять раз выходил в финал турниров «Большого шлема». Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, а в финал не выходил с марта 2024-го.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов