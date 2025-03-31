Даниил Медведев впервые с 2023 года вылетел из топ-10 мирового рейтинга

Медведев является единственным игроком из топ-30, который ни разу не дошел до финала за последние 52 недели, учитываемые в рейтинге. Из-за этих неудач он впервые с 2023 года потерял звание первой ракетки России

Даниил Медведев (Фото: ТАСС)

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с февраля 2023 года покинул первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе он не сыграл на турнирах. 16 марта не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), а 22 марта во втором раунде «Мастерс» в Майами уступил испанцу Хауме Мунару, 56-й ракетке мира.

Медведев является единственным игроком из топ-30, который ни разу не дошел до финала за последние 52 недели, учитываемые в рейтинге. Из-за этих неудач он впервые с февраля 2023 года потерял звание первой ракетки России, уступив лидерство Андрею Рублеву.

За последние пять лет он не опускался ниже 12-го места. С 2020 года россиянин всего три недели находился вне топ-10, они пришлись на февраль 2023 года.

На счету 29-летнего Медведева 20 титулов на турнирах ATP, среди которых победа на US Open (2021) и Итоговом турнире (2020). В общей сложности он пять раз выходил в финал турниров «Большого шлема». Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, а в финал не выходил с марта 2024-го.