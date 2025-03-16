Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист уступил датчанину Хольгеру Руне

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале 29-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, уступил датчанину Хольгеру Руне, 13-ю ракетке мира, со счетом 5:7, 4:6.

В личных встречах у Медведева и Руне счет стал 2:2.

В решающем матче соперником Руне будет победитель пары Карлос Алькарас (Испания, 3-й номер рейтинга ATP) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14).

Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

В Индиан-Уэллсе Медведев доходил до финала два предыдущих сезона. Оба раза он уступал в решающих матчах Алькарасу.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.