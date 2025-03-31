Американский фигурист с русскими корнями стал лучшим фигуристом года
Двукратный чемпион мира в одиночном катании Илья Малинин признан лучшим фигуристом года на церемонии вручения ISU Figure Skating Awards. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Малинин также получил награду за «Самую зрелищную программу», а его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков, были признаны «Лучшими тренерами года».
20-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025) и бронзовый призер чемпионата мира (2023). Малинин вошел в историю как первый фигурист, чисто исполнивший четверной аксель на чемпионате мира. Этот элемент считается самым сложным и высоко оцениваемым прыжком в фигурном катании.
На церемонии также были отмечены Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, получившие награду как «Новички года» (ранее они выступали за Россию, а теперь представляют Узбекистан). Лучшими фигуристами года в танцах на льду стали трехкратные чемпионы мира из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
С 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнованиях. В прошлом году ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе. Однако спортсмены не смогут выступить в командных дисциплинах на Олимпиаде-2026 в Италии.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов