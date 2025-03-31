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Американский фигурист с русскими корнями стал лучшим фигуристом года

ISU признала Илью Малинина лучшим фигуристом года
На церемонии ISU Figure Skating Awards Илья Малинин также получил награду за «Самую зрелищную программу», а его родители, Татьяна Малинина и Роман Скорняков, стали лучшими тренерами года
Фото: Фигурист Илья Малинин на чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне (EPA)
Фото: Фигурист Илья Малинин на чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне (EPA)

Двукратный чемпион мира в одиночном катании Илья Малинин признан лучшим фигуристом года на церемонии вручения ISU Figure Skating Awards. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Малинин также получил награду за «Самую зрелищную программу», а его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков, были признаны «Лучшими тренерами года».

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20-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025) и бронзовый призер чемпионата мира (2023). Малинин вошел в историю как первый фигурист, чисто исполнивший четверной аксель на чемпионате мира. Этот элемент считается самым сложным и высоко оцениваемым прыжком в фигурном катании.

На церемонии также были отмечены Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, получившие награду как «Новички года» (ранее они выступали за Россию, а теперь представляют Узбекистан). Лучшими фигуристами года в танцах на льду стали трехкратные чемпионы мира из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

С 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнованиях. В прошлом году ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе. Однако спортсмены не смогут выступить в командных дисциплинах на Олимпиаде-2026 в Италии.

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Полина Мельникова
фигурное катание Илья Малинин ISU
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