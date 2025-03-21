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Олимпиада-2026 ,  
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В ISU заявили об отсутствии крайнего срока проверки российских фигуристов

Глава ISU о выдаче нейтрального статуса фигуристам из России: крайнего срока нет
Сюжет
Олимпиада-2026
Заявки на получение нейтрального статуса российская сторона отправила в конце февраля. Глава Международного союза конькобежцев Чэ Ёл Ким рассказал, что проверка россиян еще продолжается
Действующая чемпионка России Аделия Петросян
Действующая чемпионка России Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким рассказал ТАСС, что у организации нет крайнего срока проверки заявок российских спортсменов на нейтральный статус.

ISU в декабре 2024 года объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, командные турниры на Олимпиаде россияне пропустят. Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России в конце февраля подали список претендентов на нейтральный статус, официально фамилии спортсменов, которые в него попали, не назывались.

«Сначала мы изучим, соответствуют ли они требованиям, а затем проверим через целенаправленные олимпийские антидопинговые программы. Тогда и узнаем [их фамилии], — сказал Чэ Ёл Ким.

На вопрос про крайний срок, он ответил: «У нас его нет, мы работаем над процессом отбора, после его окончания сообщим о результатах».

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание ISU нейтральный статус Олимпиада-2026
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