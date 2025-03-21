В ISU заявили об отсутствии крайнего срока проверки российских фигуристов
Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким рассказал ТАСС, что у организации нет крайнего срока проверки заявок российских спортсменов на нейтральный статус.
ISU в декабре 2024 года объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, командные турниры на Олимпиаде россияне пропустят. Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России в конце февраля подали список претендентов на нейтральный статус, официально фамилии спортсменов, которые в него попали, не назывались.
«Сначала мы изучим, соответствуют ли они требованиям, а затем проверим через целенаправленные олимпийские антидопинговые программы. Тогда и узнаем [их фамилии], — сказал Чэ Ёл Ким.
На вопрос про крайний срок, он ответил: «У нас его нет, мы работаем над процессом отбора, после его окончания сообщим о результатах».
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов