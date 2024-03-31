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Футболистка «Арсенала» потеряла сознание во время финала Кубка лиги

Футболистка «Арсенала» Маанум потеряла сознание во время финала Кубка лиги
Фрида Маанум упала на газон в дополнительное время матча, ее унесли с поля на носилках. Позднее клуб сообщил, что норвежка находится в сознании и ее состояние стабильно. «Арсенал» победил «Челси» со счетом 1:0
Фото: Peter Cziborra / Reuters
Фото: Peter Cziborra / Reuters

Норвежская футболистка лондонского «Арсенала» Фрида Маанум потеряла сознание в финале Кубка лиги с «Челси» и покинула поле на носилках, сообщает Sky Sports.

Футболистка упала на газон на 95-й минуте матча при счете 0:0, это произошло не в результате контакта с кем-то из игроков. Ей оказывали помощь в течение девяти минут, после чего унесли с поля.

В клубе позднее сообщили, что Маанум в сознании, разговаривает и находится в стабильном состоянии.

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Фото:Официальный сайт ФК «‎Спартак» (spartak.com)

«Арсенал» выиграл матч благодаря голу Стины Блакстениус (на 116-й минуте) и стал обладателем трофея в рекордный седьмой раз.

Маанум играет за «Арсенал» с 2021 года.

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Анна Сатдинова
Футбол Арсенал Лондон
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