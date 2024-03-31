Футболистки «Спартака» выиграли первый матч после возрождения команды

«Красно-белые» разгромили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 6:1. Дубль оформила Наталья Машина. О создании женского клуба «Спартак» объявил в октябре

Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (spartak.com)

Женский «Спартак» одержал первую победу в чемпионате России, переиграв «Крылья Советов» в четвертом туре.

Матч в Самаре завершился со счетом 1:6. У хозяек поля забила Маргарита Медведь (45-я минута). У «Спартака» отличились Наталья Морозова (17), Кристина Черкасова (21), Наталья Машина (26, 70), Татьяна Морина (75) и Татьяна Чередина (81).

«Спартак» объявил о возрождении женской команды в октябре, она участвует в суперлиге, новый сезон которой стартовал 9 марта.

В двух предыдущих матчах команда потерпела поражение от «Зенита» (0:1) и сыграла вничью с «Чертаново» (0:0).

Женская команда «Спартака» была создана в 1989 году, участвовала в чемпионате СССР по второй зоне, ее несколько раз закрывали и воссоздавали.

Директором ЖФК «Спартак» является Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны.