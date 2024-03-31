 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Футболистки «Спартака» выиграли первый матч после возрождения команды

Футболистки «Спартака» впервые победили в суперлиге, разгромив «Крылья Советов»
«Красно-белые» разгромили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 6:1. Дубль оформила Наталья Машина. О создании женского клуба «Спартак» объявил в октябре
Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (spartak.com)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (spartak.com)

Женский «Спартак» одержал первую победу в чемпионате России, переиграв «Крылья Советов» в четвертом туре.

Матч в Самаре завершился со счетом 1:6. У хозяек поля забила Маргарита Медведь (45-я минута). У «Спартака» отличились Наталья Морозова (17), Кристина Черкасова (21), Наталья Машина (26, 70), Татьяна Морина (75) и Татьяна Чередина (81).

«Спартак» объявил о возрождении женской команды в октябре, она участвует в суперлиге, новый сезон которой стартовал 9 марта.

В двух предыдущих матчах команда потерпела поражение от «Зенита» (0:1) и сыграла вничью с «Чертаново» (0:0).

Женский «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче в истории клуба
Спорт
Фото:ЖФК «Спартак»

Женская команда «Спартака» была создана в 1989 году, участвовала в чемпионате СССР по второй зоне, ее несколько раз закрывали и воссоздавали.

Директором ЖФК «Спартак» является Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва
Материалы по теме
«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России
Спорт
Абаскаль заявил, что стартовый состав «Спартака» ему подсказывает бог
Спорт
В Германии назвали экс-тренера «Спартака» кандидатом на пост в «Баварии»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Работа силовиков на месте КТО в Дагестане. Видео Общество, 15:53
Токаев на фоне скандала с паводками сменил вице-премьера по вопросам ЧС Политика, 15:46
У Крита произошло землетрясение магнитудой 4,6 Общество, 15:42
Премьер Грузии обвинил президента в саботаже парламентских выборов Политика, 15:35
Футболистки «Спартака» выиграли первый матч после возрождения команды Спорт, 15:24
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 15:00
Производитель объяснил приостановку производства TAURUS Политика, 14:57
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
ОАК возобновила испытания Ил-114-300 Бизнес, 14:44
Один из лучших роллеров России погиб во время соревнований в Петербурге Спорт, 14:42
Команда Гараничева победила в эстафете на чемпионате России по биатлону Спорт, 14:37
Прямые рейсы в Иорданию возобновили из аэропорта Домодедово Общество, 14:32
Краснов сообщил о жалобах на задержку выплат раненым на военной операции Политика, 14:25
Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными «всех на всех» Политика, 14:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:10