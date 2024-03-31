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«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» и шанс возглавить РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом», упустив шанс возглавить РПЛ
Матч в Москве завершился со счетом 1:1. Оба мяча забили игроки «Локомотива» — Тимур Сулейманов поразил свои ворота, а Максим Глушенков сравнял счет в концовке
Фото: Официальный телеграм-канал ФК «‎Краснодар»
Фото: Официальный телеграм-канал ФК «‎Краснодар»

«Краснодар» не смог вернуться на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв вничью с «Локомотивом» в 22-м туре.

Игра в Москве завершилась со счетом 1:1. На 10-й минуте игрок «железнодорожников» Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, на 81-й Максим Глушенков сделал счет равным. За минуту до его гола у «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

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Фото:Официальный сайт ФК «‎Рубин» (rubin-kazan.ru)

«Краснодар» продлил безвыигрышную серию с начала года: у команды ничья и три поражения (с учетом Кубка России). После вылета из Кубка клуб 13 марта отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» одно очко.

«Локомотив» — пятый (33).

В следующем туре «Краснодар» 6 апреля сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН», а «Локомотив» на следующий день встретится в Грозном с «Ахматом».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Локомотив Москва
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