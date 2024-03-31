«Манчестер Сити» и «Арсенал» не забили друг другу мячей в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Арсенал» не забили друг другу мячей в матче АПЛ

Игра в Манчестере завершилась со счетом 0:0. Турнирную таблицу в этом туре возглавил «Ливерпуль». «Манчестер Сити» прервал 22-матчевую серию с голами

Такэхиро Томиясу и Эрлинг Холанд (слева направо) (Фото: Jason Cairnduff / Reuters)

«Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в 30-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 0:0.

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную домашнюю серию до 39 матчей. При этом команда Хосепа Гвардиолы не смогла забить впервые с 6 декабря, когда проиграла «Астон Вилле» (0:1).

«Арсенал» в этом туре уступил первую строчку «Ливерпулю» (67 очков) и занимает второе место (65). У «Сити» третье место и 64 очка.

До конца чемпионата осталось девять матчей.

Как отмечает Opta, в этом сезоне «Арсенал» и «Сити» уже дважды не смогли забить друг другу мячей в первом тайме (первая встреча 8 октября завершилась победой лондонцев со счетом 1:0 — гол на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли), чего не было в 22 предыдущих матчах команд в турнире.