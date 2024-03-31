Гол Салаха вывел «Ливерпуль» на первое место в АПЛ
«Ливерпуль» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обыграв на своем поле «Брайтон».
Матч 30-го тура завершился со счетом 2:1.
У «Брайтона» на 87-й секунде забил Дэнни Уэлбек. «Ливерпуль» сравнял счет на 27-й благодаря Луису Диасу, а на 65-й вышел вперед после гола Мохамеда Салаха.
«Брайтон» забил самый быстрый гол на «Энфилде» в АПЛ с 2019 года — тогда Гарри Кейн отличился за «Тоттенхэм» на 47-й секунде.
Салах поучаствовал в 15 голах в ворота «Брайтона» в АПЛ — на его счету девять мячей и шесть передач. Лучшую результативность против одного соперника в турнире показывал только Стивен Джеррард против «Ньюкасла» (8+8).
Главные конкуренты «Ливерпуля» за чемпионский титул, «Арсенал» и «Манчестер Сити», сыграют в 30-м туре позднее в воскресенье. До конца чемпионата осталось девять матчей.
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