Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» и первое место в АПЛ

Гол Салаха вывел «Ливерпуль» на первое место в АПЛ

Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:1. Команда Юргена Клоппа пропустила всего через 87 секунд, но победила благодаря Луису Диасу и Мохамеду Салаху

Мохамед Салах (Фото: Molly Darlington / Reuters)

«Ливерпуль» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), обыграв на своем поле «Брайтон».

Матч 30-го тура завершился со счетом 2:1.

У «Брайтона» на 87-й секунде забил Дэнни Уэлбек. «Ливерпуль» сравнял счет на 27-й благодаря Луису Диасу, а на 65-й вышел вперед после гола Мохамеда Салаха.

«Брайтон» забил самый быстрый гол на «Энфилде» в АПЛ с 2019 года — тогда Гарри Кейн отличился за «Тоттенхэм» на 47-й секунде.

Салах поучаствовал в 15 голах в ворота «Брайтона» в АПЛ — на его счету девять мячей и шесть передач. Лучшую результативность против одного соперника в турнире показывал только Стивен Джеррард против «Ньюкасла» (8+8).

Главные конкуренты «Ливерпуля» за чемпионский титул, «Арсенал» и «Манчестер Сити», сыграют в 30-м туре позднее в воскресенье. До конца чемпионата осталось девять матчей.