Жуков назвал хамством слова мэра Парижа о российских олимпийцах

Анн Идальго во время визита на Украину заявила, что россиянам и белорусам будут не рады в Париже во время Олимпиады. Александр Жуков считает, что это противоречит заявлениям главы МОК

Александр Жуков (Фото: State Duma Russia / Global Look Press)

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал «просто хамским поведением» слова мэра Парижа Анн Идальго, которая во время визита в Киев заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады в столице Игр-2024.

Идальго в четвертый раз посетила Киев после начала военной операции. На встрече с украинскими спортсменами мэр Парижа заявила, что их встретят «как героев».

«Мэр Парижа уже не в первый раз это говорит. Ничего удивительного. Потрясающее «гостеприимство» проявляют, конечно», — сказал Жуков «Матч ТВ».

По его словам, ему интересно отношение главы МОК Томаса Баха к подобным заявлениям. «Он же говорит, что они якобы будут рады наших спортсменов видеть. Хотя сами создают такие условия, которые делают практически невозможной поездку наших ребят на Олимпиаду», — отметил Жуков.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя слова Идальго, заявила ТАСС, что та «просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота».

«Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», — отметила депутат.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге говорил, что российская и белорусская делегации «будут очень маленькими, но им будут рады».

Идальго в январе прошлого года поддержала участие россиян в Играх в нейтральном статусе, а уже в феврале предложила им выступать в команде беженцев. В России Идальго за эти слова раскритиковали.