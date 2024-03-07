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FIDE заявила о решении проблем с визами Канады на турнир претендентов

Канада даст визы всем участникам турнира претендентов FIDE после угроз переноса
В мужском турнире сыграет россиянин Ян Непомнящий, в женском — Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Шахматисток пригласили в визовый центр только 6 марта. FIDE пришлось обращаться к властям Канады из-за проблем с визами
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила в соцсети X, что после ее обращения к иммиграционным властям Канады всем участникам женского и мужского турнира претендентов одобрили визы.

«Это хороший знак, и мы надеемся, что все смогут получить свои визы вовремя, чтобы приехать в Торонто», — говорится в сообщении.

Турниры с участием восьми мужчин и восьми женщин пройдут с 4 по 22 апреля.

2 марта ТАСС со ссылкой на источник в FIDE сообщил, что турниры могут перенести из Канады из-за проблем с визами у российских шахматисток, членов команд спортсменов и некоторых организаторов.

6 марта Федерация шахмат России сообщила, что Екатерину Лагно и Александру Горячкину пригласили в визовый центр Канады.

Ранее в четверг глава FIDE Аркадий Дворкович сообщил «РИА Новости», что визы получили все участники, кроме одного.

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В женском турнире сыграют также китаянки Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, представительницы Индии Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру, украинка Анна Музычук и болгарка Нургюл Салимова.

В мужском турнире выступят россиянин Ян Непомнящий, Алиреза Фирузджа (Франция), Ниджат Абасов (Азербайджан), Фабиано Каруана и Хикару Накамура (оба — США), Рамешбабу Прагнанандха, Видит Сантош Гуджрати и Гукеш Доммараджу (все — Индия).

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Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Канада
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