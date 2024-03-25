Экс-футболист «Спартака» Видич стал претендентом на включение в Зал славы АПЛ

Экс-футболист «Спартака» стал претендентом на включение в Зал славы АПЛ

Пока в Зал славы АПЛ с 2021 года включили 20 игроков и двух тренеров. В 2024 году членом Зала славы станут еще два футболиста из 15 претендентов, среди которых Неманья Видич и Джон Терри

Неманья Видич (Фото: Daniil Ivanov / Russian Look / Global Look Press)

Вице-чемпион России 2005 года в составе московского «Спартака» сербский защитник Неманья Видич вошел в число 15 претендентов на включение в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте турнира.

Видич выступал за «красно-белых» в 2004–2006 годах. Потом он перешел в «Манчестер Юнайтед», за который играл до 2014-го, завоевав пять чемпионских титулов в АПЛ и став победителем Лиги чемпионов (2008).

Помимо Видича, в список вошли Сол Кэмпбелл, Лес Фердинанд, Давид Сильва, Майкл Кэррик, Робби Фаулер, Джон Терри, Энди Коул, Эден Азар, Яя Туре, Джермейн Дефо, Гари Невилл, Эдвин ван дер Сар, Сеск Фабрегас и Майкл Оуэн.

Голосование среди болельщиков продлится до 8 апреля, двух победителей, которые будут включены в Зал славы в 2024 году, назовут 22 апреля.

Первыми членами Зала славы АПЛ в 2021 году стали Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм.

Всего в Зал славы пока включили 22 человека — 20 игроков и двух тренеров.

Члену Зала славы выдадут памятный медальон, а АПЛ сделает пожертвование на благотворительность в размере £10 тыс. фонду по его выбору.