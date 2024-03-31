Китайский клуб Слуцкого выиграл четвертый матч подряд

Команда Леонида Слуцкого разгромила «Шаньдун Тайшань» со счетом 3:0 и лидирует в турнирной таблице после трех туров. Российский специалист выиграл уже четвертый матч в Китае с учетом Суперкубка

Леонид Слуцкий (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Шанхай Шэньхуа», который с этого года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал третью победу подряд в чемпионате Китая.

Команда Слуцкого в гостях разгромила «Шаньдун Тайшань» (Цзинань) со счетом 3:0. Дубль и передача на счету Жуана Тейшейры.

«Шанхай Шэньхуа» возглавляет турнирную таблицу с тремя победами в трех матчах и разницей забитых и пропущенных мячей 7–0.

25 февраля, в первом официальном матче сезона, клуб Слуцкого выиграл Суперкубок Китая, победив чемпионов «Шанхай Порт» со счетом 1:0.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды.

После прихода Слуцкого шанхайский клуб проиграл только раз — «Зениту» на Кубке равноправия в Катаре (0:6).